Забег на 5 километров состоится в Москве в рамках спортивного фестиваля

В эти минуты в столице проходит фестиваль бега и полумарафон "Моя столица", который продлится все выходные. В программе первого дня – забег на 5 километров, детские старты и «Забег безграничных возможностей» для людей с инвалидностью.

Основным событием соревнований станет полумарафон, который участники пробегут 5 октября. Как проходит старт? Сколько участников ожидается? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.