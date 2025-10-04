Форма поиска по сайту

04 октября, 11:15

Забег на 5 километров состоится в Москве в рамках спортивного фестиваля

Забег на 5 километров состоится в Москве в рамках спортивного фестиваля

В эти минуты в столице проходит фестиваль бега и полумарафон "Моя столица", который продлится все выходные. В программе первого дня – забег на 5 километров, детские старты и «Забег безграничных возможностей» для людей с инвалидностью.

Основным событием соревнований станет полумарафон, который участники пробегут 5 октября. Как проходит старт? Сколько участников ожидается? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоИван ЕвдокимовЛариса Соколова

