Фестиваль бега и полумарафон "Моя столица" пройдут в эти выходные в Москве

В эти выходные в столице состоится фестиваль бега и полумарафон "Моя столица", которые завершат беговой сезон и всероссийскую серию "Бегом по золотому кольцу". Основные старты, включая полумарафон, пройдут 5 октября на Воробьевых горах.

В связи с мероприятиями в городе вводятся временные ограничения движения. Перекрытия затронут улицу Косыгина, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Лужнецкие набережные и другие улицы. Парковка на этих участках будет запрещена.

