04 октября, 10:00

Спорт

Фестиваль бега и полумарафон "Моя столица" пройдут в эти выходные в Москве

Футболист Аршавин подал иск в суд для уменьшения алиментов

В Москве в выходные ограничат движение из-за полумарафона

Первые матчи прошли на новом регбийном стадионе в Филевском парке в Москве

Новый регбийный стадион открыли в Филевском парке

Словенский альпинист Домен Шкофич установил уникальный рекорд

Крикетисты Индии отказались брать в руки трофей от чиновника из Пакистана

Осенний сезон спортивных проектов стартовал в Москве

Турнир "Путь к Олимпу" состоится в Москве 4 и 5 октября

Стартовые пакеты для полумарафона "Моя столица" начали выдавать в Москве

В эти выходные в столице состоится фестиваль бега и полумарафон "Моя столица", которые завершат беговой сезон и всероссийскую серию "Бегом по золотому кольцу". Основные старты, включая полумарафон, пройдут 5 октября на Воробьевых горах.

В связи с мероприятиями в городе вводятся временные ограничения движения. Перекрытия затронут улицу Косыгина, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Лужнецкие набережные и другие улицы. Парковка на этих участках будет запрещена.

