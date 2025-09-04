Форма поиска по сайту

04 сентября, 22:15

На стадионе "Металлург" появилось поле с подогревом для регби

На стадионе "Металлург" появилось поле с подогревом для регби

На месте старого футбольного поля на стадионе "Металлург" в Москве построили игровую арену с искусственным покрытием и системой подогрева. Впервые в истории стадиона ее оборудовали для занятий регби.

Реконструкция проводилась в рамках развития территории МГТУ имени Н. Э. Баумана. Вокруг поля разместили восемь беговых дорожек и современные трибуны для зрителей. Кроме основной арены, на стадионе появились спортивные площадки, зона воркаута и двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс.

спортгородвидеоАлена СубботаЕкатерина Кузнеченкова

