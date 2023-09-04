РПЛ перенесла сентябрьский матч между "Сочи" и "Спартаком" в Москву

Российская Премьер-лига перенесла сентябрьский матч между "Сочи" и "Спартаком" в Москву. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Изначально встреча должна была пройти 16 сентября в Сочи, однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт".

В сентябре клубы сыграют в Москве, в апреле 2024 года – в Сочи. РПЛ проинформировала Российский футбольный союз о принятом решении.

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