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04 сентября, 21:15

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РПЛ перенесла сентябрьский матч между "Сочи" и "Спартаком" в Москву

РПЛ перенесла сентябрьский матч между "Сочи" и "Спартаком" в Москву

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Российская Премьер-лига перенесла сентябрьский матч между "Сочи" и "Спартаком" в Москву. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Изначально встреча должна была пройти 16 сентября в Сочи, однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт".

В сентябре клубы сыграют в Москве, в апреле 2024 года – в Сочи. РПЛ проинформировала Российский футбольный союз о принятом решении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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