ФК "Спартак" упустил возможность выйти на первое место в чемпионате России

Футболисты московского "Спартака" упустили возможность выйти на первое место в чемпионате России. Матч против "Зенита" завершился со счетом 1:2 в пользу команды из Петербурга.

Подопечные Сергея Семака перевернули игру за 15 минут второго тайма. В этот момент некоторые болельщики красно-белых потянулись к выходу, не веря в победу своей команды.

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