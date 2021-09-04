Легкоатлетка Маргарита Гончарова стала серебряным призером Паралимпиады

Российская легкоатлетка Маргарита Гончарова стала серебряным призером Паралимпйиских игр в Токио в беге на 400 метров в классе T38.

Одновременно лучники Смирнов и Сидоренко завоевали золото на Паралимпиаде.

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