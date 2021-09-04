Болельщики встречают паралимпийцев в аэропорту Шереметьево

Паралимпийцы начали возвращаться в Россию. Хотя игры еще идут, многие спортсмены уже покидают Токио.

На этих играх команда ПКР установила рекорд по медалям. Подробнее о том, как встречают спортсменов болельщики – в эфире телеканала Москва 24.

