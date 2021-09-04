Российские паралимпийцы этим утром получили пять наград

Спортсмены команды ПКР завоевали уже пять медалей этим утром на Играх в Токио.

Дмитрий Сафронов стал первым в беге на 200 метров. 25-летний атлет пробежал дистанцию за 23 секунды. И обновил мировой рекорд. Теперь он двукратный чемпион Паралимпиады. Третьим финишировал Артем Калашян. Андрей Вдовин завоевал серебро в беге на 200 метров. И стал трехкратным призером Игр в Токио. Сергей Малышев взял бронзу в соревнованиях в стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

