В столице прошел хоккейный матч с участием знаменитостей и политиков

В Москве сегодня прошел товарищеский хоккейный матч с участием известных людей в мире спорта и политики. На лед вышел, в том числе, телеведущий Евгений Попов.

После игры он отметил, что хотя в столице сейчас очень много катков, задача на ближайшее будущее – сделать хоккей и другие зимние виды спорта еще доступнее. С этим согласился и заслуженный тренер России Вячеслав Фетисов. Он добавил, что важно также внедрять передовые методики в детско-юношеский спорт и поднять престиж такой профессии, как детский тренер.

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