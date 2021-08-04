Синхронистки команды ОКР взяли золото на ОИ в Токио

Очередное золото в копилку команды ОКР принес дуэт синхронисток Колесниченко и Ромашиной. Не обошлось без спортивного преодоления: во время выступления девушек прервалась музыка, однако всего на две секунды.

Кроме того, теперь Светлана Ромашина – самая титулованная синхронистка в истории Олимпиады. У нее шесть высших наград.

Тем не менее, по итогам очередного соревновательного дня Россия опустилась на 6-е место в общем медальном зачете, пропустив вперед Великобританию и Австралию. Всего у российских спортсменов сейчас в сумме 53 медали, 14 из которых золотые.

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