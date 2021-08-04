Синхронистки Колесниченко и Ромашина выиграли соревнования дуэтов на ОИ в Токио

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли соревнования дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменки набрали 195,9079 балла (97,1079 + 98,8000) в сумме за техническую и произвольную программы.