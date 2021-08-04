МИД Австрии подтвердил, что Тимановская летит в Вену

МИД Австрии подтвердил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская летит в Вену.

Минувшей ночью спортсменка должна была вылететь из Токио в Варшаву. Самолет действительно поднялся в воздух, однако позже появилась информация о том, что в последний момент Тимановская пересела в другой самолет и летит не в Варшаву, а в Вену.

Якобы такое решение приняли сотрудники польского посольства, сопровождавшие спортсменку. По некоторым данным, тем же рейсом в Польшу собирались лететь несколько иностранных журналистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.