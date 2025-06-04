ЦСКА сравнял счет в финале Лиги ВТБ, обыграв "Зенит"

Столичный баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над "Зенитом" в четвертом матче финальной серии Лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 85:62. Самым результативным игроком стал Каспер Уэйр, набравший 16 очков. Счет в серии стал 2:2. Следующий матч пройдет 6 июня в Санкт-Петербурге.

Тем временем московский "Спартак" продлил контракт с сербским футболистом Срджаном Бабичем. Новое соглашение рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне он сыграл 32 матча, забил два гола. Команда заняла четвертое место в чемпионате и вышла в финал Пути регионов Кубка России, где уступила "Ростову".

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