Российских легкоатлетов пригласили выступать на турнирах в Белоруссии

Российские легкоатлеты официально приглашены выступать на турнирах в Белоруссии, сообщила Белорусская федерация легкой атлетики.

Пожар, возникший в брянском селе при обстреле ВСУ, потушен, сообщил губернатор области.

А в Турции правящая партия выдвинула Эрдогана кандидатом на выборах в 2023 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

