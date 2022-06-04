Оформление Fan ID стало доступно на госуслугах

Fan ID для прохода на матчи и другие спортивные мероприятия теперь можно оформить онлайн на сайте госуслуг. Систему паспортов болельщика опробовали на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Тогда их выдавали в виде бейджа. Теперь же документ стал электронным.

После получения Fan ID будет храниться в личном кабинете. Без него нельзя будет даже купить билет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

