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Стало известно о состоянии Романа Костомарова после выхода из комы

Стало известно о состоянии Романа Костомарова после выхода из комы

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Стало известно о состоянии Романа Костомарова после выхода из комы. В СМИ пишут, что фигурист в сознании, но очень беспокойный, пытается встать с кровати. Из-за этого врачи вынуждены колоть ему успокоительное. Состояние спортсмена врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. В столичной больнице в Коммунарке Костомаров находится уже почти два месяца. Ему провели несколько операций, в том числе частично ампутировали стопы и пальцы рук.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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