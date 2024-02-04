Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов

Игроки Национальной хоккейной лиги поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов. Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год.

Кроме того, в феврале 2025 года НХЛ проведет турнир без участия России. Сообщается, что в соревнования проведут для спортсменов из Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024.

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