Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 12:30

Спорт

Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов

Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов

Спортивный кластер площадью более 2,5 тыс кв м появится в Москворечье-Сабурове

Лыжный маршрут протяженностью 5 тыс км работает на ВДНХ

"Забег Маяков" состоится в парке "Кузьминки" 3 февраля

В допинг-пробе Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом – СМИ

Капремонт спортивного зала завершился в колледже физической культуры "Спарта"

Движение составов на Таганско-Краснопресненской линии метро осуществляется штатно

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано

Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой

Игроки Национальной хоккейной лиги поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов. Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1998 по 2014 год.

Кроме того, в феврале 2025 года НХЛ проведет турнир без участия России. Сообщается, что в соревнования проведут для спортсменов из Канады, США, Финляндии и Швеции.

Ранее совет Международной федерации хоккея принял решение о продлении отстранения сборных России и Белоруссии от соревнований в сезоне-2023/2024.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика