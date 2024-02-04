Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля, 09:15

Спорт

Спортивный кластер площадью более 2,5 тыс кв м появится в Москворечье-Сабурове

Спортивный кластер площадью более 2,5 тыс кв м появится в Москворечье-Сабурове

Лыжный маршрут протяженностью 5 тыс км работает на ВДНХ

"Забег Маяков" состоится в парке "Кузьминки" 3 февраля

В допинг-пробе Валиевой нашли препарат с анаболическим эффектом – СМИ

Капремонт спортивного зала завершился в колледже физической культуры "Спарта"

Движение составов на Таганско-Краснопресненской линии метро осуществляется штатно

Новости часа: мэр Москвы рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в ТиНАО

Решение о распределении медалей фигуристов в командном турнире Олимпиады будет обжаловано

Песков прокомментировал ситуацию с дисквалификацией Камилы Валиевой

Призовые выплаты российских фигуристов пересматривать не будут – Песков

Спортивный кластер площадью более 2,5 тысячи квадратных метров появится в Москворечье-Сабурове. Там будет два больших поля для игры в футбол и баскетбол, трибуны для болельщиков, зона воркаута с тренажерами и памп-трек.

Все это возводится за счет инвестора в рамках благоустройства жилого комплекса. Кроме того, кластер и пешеходный бульвар свяжет беговая дорожка протяженностью около одного километра. Спортивные объекты будут доступны всем горожанам.

Основные работы уже завершены. Весной здесь установят ограждения и сделают покрытие, а летом откроют для посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика