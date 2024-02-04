Спортивный кластер площадью более 2,5 тыс кв м появится в Москворечье-Сабурове

Спортивный кластер площадью более 2,5 тысячи квадратных метров появится в Москворечье-Сабурове. Там будет два больших поля для игры в футбол и баскетбол, трибуны для болельщиков, зона воркаута с тренажерами и памп-трек.

Все это возводится за счет инвестора в рамках благоустройства жилого комплекса. Кроме того, кластер и пешеходный бульвар свяжет беговая дорожка протяженностью около одного километра. Спортивные объекты будут доступны всем горожанам.

Основные работы уже завершены. Весной здесь установят ограждения и сделают покрытие, а летом откроют для посетителей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.