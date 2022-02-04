Состоялась церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине

В рубрике "Сборная по лайкам" телезрителям рассказывают, что происходит на Олимпиаде в Пекине.

Церемония открытия зимней Олимпиады подходит к концу. На трибунах в Пекине присутствовал и Владимир Путин. Он смотрел шоу из ложи. Однако из-за антиковидных мер все ложи были изолированы.

Всего от России бороться за Олимпийские медали приехали 213 спортсменов. По словам олимпийцев, в этот раз на Играх все сложнее, чем обычно. Было очень много проверок. Постоянно тестируют на COVID-19, а также следят за наличием масок. В связи с этим некоторые спортсмены предпочли не посещать церемонию.

Кроме того, уже есть случаи положительных тестов у саночников и скелетонистов. Спорные результаты российских хоккеистов перепроверили. Выяснилось, что четверо спортсменов все же не заразились коронавирусом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.