Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

17:15

Состоялась церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине

спорт видео Евгения Мирошкина

В рубрике "Сборная по лайкам" телезрителям рассказывают, что происходит на Олимпиаде в Пекине.

Церемония открытия зимней Олимпиады подходит к концу. На трибунах в Пекине присутствовал и Владимир Путин. Он смотрел шоу из ложи. Однако из-за антиковидных мер все ложи были изолированы.

Всего от России бороться за Олимпийские медали приехали 213 спортсменов. По словам олимпийцев, в этот раз на Играх все сложнее, чем обычно. Было очень много проверок. Постоянно тестируют на COVID-19, а также следят за наличием масок. В связи с этим некоторые спортсмены предпочли не посещать церемонию.

Кроме того, уже есть случаи положительных тестов у саночников и скелетонистов. Спорные результаты российских хоккеистов перепроверили. Выяснилось, что четверо спортсменов все же не заразились коронавирусом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать