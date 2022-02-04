Российские спортсмены остались довольны трассами в Пекине

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Сборная по лайкам". В ней телезрителям рассказывают, что происходит на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийцы начали съезжаться в Пекин за одну-две недели до старта. Это нужно для акклиматизации спортсменов, а также для привыкания к соревновательным трассам.

Направление ветра, конфигурация дистанций – все это спортсмены должны изучить, прежде чем начнется борьба за медали. Судя по отзывам в Instagram, олимпийцы остались довольны увиденным.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.