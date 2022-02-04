Российская команда по фигурному катанию заняла второе место по итогам первого дня ОИ

В командном турнире по фигурному катанию российская команда находится на втором месте по итогам первого дня соревнований. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли вторую позицию в короткой программе у спортивных пар. А Марк Кондратюк – третий среди одиночников. Танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова занимает вторую строчку.

В командном зачете лидерство удерживают США. Российские болельщики и фигуристы уверены, что можно завоевать и золото. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.