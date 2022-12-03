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Спорт

Игрок сборной Уругвая Кавани выместил злость на пьедестале с экраном VAR

Игрок сборной Уругвая Кавани выместил злость на пьедестале с экраном VAR

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Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани после драматического вылета национальной команды с Чемпионата не смог сдержать эмоций. Когда все шли в подтрибунное помещение, футболист на доли секунд почувствовал себя боксером и нокаутировал систему видеопомощи судье – пьедестал с экраном VAR.

Дело в том, что рефери матча Уругвай – Гана в двух эпизодах не назначил пенальти в ворота ганцев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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