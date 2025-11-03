График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

03 ноября, 10:00

Спорт

Жители столицы смогут бесплатно заняться спортом на сотнях площадок

Жители столицы бесплатно занимаются йогой, бегом, зумбой, шахматами или даже стрельбой из лука на сотнях площадок благодаря таким городским проектам как "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные". Занятия проходят как в будни, так и в выходные. Площадку можно подобрать поблизости и в удобное время.

С начала года бесплатные секции уже посетили более 2 миллионов человек. Всего работает 4,5 тысячи групп. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Полина Брабец

