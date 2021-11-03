Московский "Спартак" могут продать арабским шейхам. Появилась информация о переговорах хозяев клуба с представителями компании City Football Group, которая владеет британским "Манчестер Сити" и еще десятью командами по всему миру.

Возможные покупатели посетили матч красно-белых с "Ростовом", осмотрели базу и офис клуба. По предварительной информации, речь идет о покупке 20% акций "Спартака". Ну а полную стоимость клуба Леонид Федун пару лет назад оценил в один миллиард 200 миллионов евро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.