Знаменитая теннисистка Серена Уильямс провела последний матч в своей карьере. В Третьем круге Открытого чемпионата США она проиграла австралийке Айле Томлянович. Последнее сражение королевы тенниса длилось больше трех часов. Серене Уильямс 40 лет. На первом месте в мировом рейтинге спортсменка провела 319 недель, завоевала 73 титула, из них 23 – на турнирах Большого шлема. Она четырехкратная олимпийская чемпионка. Американка заработала рекордное для женского тенниса сумму призовых, почти 100 миллионов. долларов. Журнал Time на днях назвал ее величайшей спортсменкой всех времен.

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