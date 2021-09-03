Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2022 в Пекин

Игроки НХЛ поедут на Олимпийские игры. Об этом сообщили на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Переговоры продолжались несколько месяцев, главной целью было обеспечить безопасность игроков. Договор в итоге заключили: хоккеисты поедут на турнир. При этом НХЛ сохранит право отказаться от участия в Играх в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.