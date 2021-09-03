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Спорт

03 сентября, 19:30

Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду-2022 в Пекин

спорт видео Наиль Губаев

Игроки НХЛ поедут на Олимпийские игры. Об этом сообщили на официальном сайте Международной федерации хоккея.

Переговоры продолжались несколько месяцев, главной целью было обеспечить безопасность игроков. Договор в итоге заключили: хоккеисты поедут на турнир. При этом НХЛ сохранит право отказаться от участия в Играх в случае ухудшения ситуации с коронавирусом.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля следующего года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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