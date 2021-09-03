Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что продолжится подготовка двух составов национальной команды на предстоящие Игры. Соглашение разрешит отозвать спортсменов, если НХЛ или профсоюз игроков лиги сочтут эпидемиологическую обстановку нестабильной, а условия проведения небезопасными.