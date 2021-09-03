Пловец Макаров стал бронзовым призером Паралимпийских игр

Российский пловец Роман Макаров занял третье место в заплыве на 100 метров вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио.

Спортсмен выступал в категории пловцов с нарушениями зрения. Он преодолел зачетную дистанцию за 58,65 секунды.