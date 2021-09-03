Российские спортсмены завоевали 101 медаль на Паралимпийских играх

На счету делегации спортсменов Паралимпийского комитета России 101 награда, из которых 32 золотых, 27 серебряных и 42 бронзовых.

В настоящее время команда ПКР находится на третьем месте в медальном зачете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.