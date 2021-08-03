Олимпийскую чемпионку Бацарашкину встретили в Омске русским народным хором

Дважды олимпийскую чемпионку Виталину Бацарашкину встретили в Омске русским народным хором. Девушка удивила поклонников не только очень точным выступлением в стрельбе из пневматического пистолета, но и своими увлечениями.

Во время соревнований у нее на шее был кулон с символом из игры "Ведьмак". Тогда создатели подключились к поддержке спортсменки и даже сделали коллаж для Twitter.

В Омске же решили пойти еще дальше. Хор исполнил песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.