Российский гимнаст Нагорный завоевал бронзу ОИ в упражнениях на перекладине

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзу Олимпийских игр в Токио в упражнениях на перекладине.

Нагорный получил за свое выступление оценку 14,533 балла. Спортсмен принес делегации ОКР 51-ю медаль соревнований.