Посол Польши в Японии встретился с Кристиной Тимановской

Посол Польши в Японии Павел Милевский встретился с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской. Девушке оформили польскую гуманитарную визу. У нее все хорошо, написал дипломат в Twitter.

Во вторник, 3 августа, Международный олимпийский комитет начал собственное расследование дела легкоатлетки. Она отказалась возвращаться домой, как того требовали тренеры, и уже в аэропорту Токио обратились за помощью к полиции.

Тимановскую взяли под охрану, а уже 4 августа она вылетит в Варшаву, сообщили в МИДе.

Спортсменку сняли с соревнований и решили отправить домой после того, как она в Instagram раскритиковала руководство сборной своей страны. В дело вмешался Международный олимпийский комитет и 3 августа ждет от национальной организации Белоруссии объяснений ситуации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.