МОК начал расследование по делу белорусской легкоатлетки Тимановской

11:15
Международный олимпийский комитет начал расследование дела Кристины Тимановской. Белорусская бегунья отказалась возвращаться домой, как того требовали тренеры, и уже в аэропорту Токио обратились за помощью к полиции.
Девушку взяли под охрану, вскоре она вылетит в Варшаву. Была оформлена гуманитарная виза, сообщили в МИДе.
Тимановскую сняли с соревнований и решили отправить домой после того, как она в Instagram раскритиковала руководство сборной своей страны. В дело вмешался Международный олимпийский комитет и 3 августа ждет от национальной организации Белоруссии объяснений ситуации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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