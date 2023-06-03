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03 июня, 19:30

Спорт

Чемпионом России по футболу стал петербургский "Зенит"

Чемпионом России по футболу стал петербургский "Зенит"

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Чемпионом России по футболу досрочно стал петербургский Зенит. В матче 26-го тура он обыграл "Спартак" со счетом 3:2. Серебряные медали завоевали футболисты московского ЦСКА, бронза досталась игрокам столичного "Спартака".

Лучшим нападающим российской премьер-лиги стал игрок "Зенита" Малком. Вторым – нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес, забивший 20 голов. А тройку лидеров замкнул форвард столичного ЦСКА Федор Чалов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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