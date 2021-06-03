Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 заработает в Москве 11 июня

Фан-зона для просмотра матчей Евро-2020 будет работать в "Лужниках" с 11 июня по 11 июля.

Для прохода посетителям нужно будет пройти онлайн-регистрацию и получить билет, поскольку количество мест ограниченно. Такое решение приняли в связи с действующими мерами против распространения коронавируса.

Регистрацию нужно будет пройти на сайте euro2020.moscow.sport. После заполнения формы болельщик получит билет с QR-кодом. На один игровой день можно оформить один билет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.