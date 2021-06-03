Дания отказалась в виде исключения пускать болельщиков из РФ на матч Евро-2020

Никаких послаблений по допуску болельщиков из РФ в Данию на матч Евро-2020 не будет. Российский футбольный союз (РФС) обратился в организацию с целью поспособствовать допуску болельщиков на матч Россия – Дания в рамках группового турнира чемпионата Европы в Копенгагене, который пройдет 21 июня.

В UEFA уточнили, что данный вопрос был перенаправлен в МИД Дании. В организации ответили, что никаких исключений из действующих ограничений на въезд через границу предоставлено не было. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.