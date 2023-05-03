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Спорт

Правительство упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров

Правительство упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров

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Получить карту болельщика станет проще. Процедура изменилась для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров. Соответствующий документ опубликовал кабмин. Новые правила вступят в силу с 26 мая.

Дети смогут пройти идентификацию удаленно, если их данные есть в подтвержденной учетной записи родителей на "Госуслугах". Карту в этом случае будут выдавать автоматически. Ранее приходилось ехать в МФЦ.

Для инвалидов и пенсионеров на каждом стадионе Российской Премьер-лиги (РФПЛ) рекомендуют организовать отдельные окна. Там можно будет получить карты без очереди.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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