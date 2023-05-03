Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Спорт

ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию

ПСЖ отстранил Месси от тренировок на две недели за поездку в Саудовскую Аравию

Новости часа: Путин рассказал о ходе восстановительных работ в новых регионах

"The City": новые столичные музеи и коворкинги

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму

"Актуальный репортаж": московское "Динамо" отметило столетие клуба

ФК "Спартак" обыграл сталинградское "Динамо" в ретро-матче легенд

"Мой район. Навигатор": в Москве достроили академию спорта "Динамо"

Китайский шахматист Дин Лижэнь обыграл россиянина Яна Непомнящего и стал чемпионом мира

"Московский спорт": Тамерлан Башаев

Китайский гроссмейстер стал чемпионом мира по шахматам

Футболиста Лионеля Месси отправили в двухнедельный отпуск за свой счет. Аргентинский нападающий лишен мяча, тренировок и зарплаты.

На "скамейку штрафников" он попал за поездку в Саудовскую Аравию, о которой не предупредил руководство французского футбольного клуба ПСЖ. В клубе отметили, что у них новая спортивная политика, а пренебрегать ею не могут даже звезды футбола.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика