UEFA ввел новые санкции в отношении российского футбола

UEFA отстранил российские футбольные клубы от участия в еврокубках в новом сезоне, а также не допустил мужскую и женскую сборные к участию в Лиге наций и чемпионате Европы. Кроме этого, Союз признал заявку России на проведение чемпионатов Европы в 2028 и 203 годах неприемлемой.

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