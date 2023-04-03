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03 апреля, 22:00

Спорт

Польский велогонщик повалил на землю 40 соперников на трассе в Бельгии

Польский велогонщик повалил на землю 40 соперников на трассе в Бельгии

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Польский велогонщик повалил на землю 40 соперников на трассе в Бельгии. Спортсмен решился на обгон по самому краю трассы, но в итоге сначала влетел в лужу, а затем так неудачно "подрезал" других гонщиков, что столкнул их.

Среди пострадавших были даже чемпионы мира. С дистанции в общей сложности пришлось сойти почти половине участников, а одного из них отправили в больницу. Интересно, что сам виновник не пострадал и продолжал гонку до тех пор, пока судьи не сняли его с трассы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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