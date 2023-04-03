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Роман Костомаров находится в стабильном состоянии – СМИ

Роман Костомаров находится в стабильном состоянии – СМИ

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Состояние Романа Костомарова стабильно, однако спортсмен пока остается в отделении реанимации. Об этом сообщает ТАСС.

В данный момент фигурист восстанавливается. В трахеостоме он больше не нуждается, но его перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Кроме того, Костомарову регулярно делают перевязки.

Сообщается, что психологическое состояние спортсмена в норме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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