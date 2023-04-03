11:30Спорт
Роман Костомаров находится в стабильном состоянии – СМИ
Состояние Романа Костомарова стабильно, однако спортсмен пока остается в отделении реанимации. Об этом сообщает ТАСС.
В данный момент фигурист восстанавливается. В трахеостоме он больше не нуждается, но его перевод из отделения реанимации не планируется до восстановления тканей. Кроме того, Костомарову регулярно делают перевязки.
Сообщается, что психологическое состояние спортсмена в норме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.