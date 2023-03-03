Врачи попробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна – СМИ

Появилась новая информация о состоянии фигуриста Романа Костомарова. Как пишут телеграм-каналы, врачи 3 марта попробуют вывести его из медикаментозного сна.

По данным журналистов, спортсмену проводили плазмоферез, который дает хорошие результаты. Далее медики будут наблюдать за состоянием Костомарова, сможет ли его организм поддерживать стабильное состояние без аппаратов.

Ранее олимпийский чемпион перенес несколько операций по ампутации стоп и пальцев на руках, затем два инсульта. Как заявили специалисты, если бы не кровоизлияния, после которых возникли побочные эффекты, то Костомарову могло бы стать лучше гораздо раньше.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.