Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 14:30

Спорт

Врачи попробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна – СМИ

Врачи попробуют вывести Костомарова из медикаментозного сна – СМИ

Стало известно об улучшении состояния Костомарова

Месси купил 35 золотых iPhone для игроков и тренеров сборной Аргентины

Чемпионат России по футболу возобновится 3 марта с использованием Fan ID

Fan ID станет обязательным в РФ с 3 марта

Федерацию шахмат России приняли в Азиатскую федерацию

Заплыв моржей прошел в честь Дня защитника Отечества

Месси в третий раз стал лучшим игроком года по версии FIFA

Футбольные болельщики в Турции забросали поле игрушками для детей

"Актуальный репортаж": девятилетняя сноубордистка попала в международную книгу рекордов

Появилась новая информация о состоянии фигуриста Романа Костомарова. Как пишут телеграм-каналы, врачи 3 марта попробуют вывести его из медикаментозного сна.

По данным журналистов, спортсмену проводили плазмоферез, который дает хорошие результаты. Далее медики будут наблюдать за состоянием Костомарова, сможет ли его организм поддерживать стабильное состояние без аппаратов.

Ранее олимпийский чемпион перенес несколько операций по ампутации стоп и пальцев на руках, затем два инсульта. Как заявили специалисты, если бы не кровоизлияния, после которых возникли побочные эффекты, то Костомарову могло бы стать лучше гораздо раньше.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика