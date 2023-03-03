Месси купил 35 золотых iPhone для игроков и тренеров сборной Аргентины

Футболист Лионель Месси купил 35 iPhone на сумму 200 тысяч евро и подарил игрокам и тренерам сборной Аргентины в честь победы на чемпионате мира.

Чехлы сделаны из 24-каратного золота, а на каждом выгравировано имя и логотип команды. На тех чехлах, которые предназначены для футболистов, также есть их игровые номера.

Обычно в таких случаях дарят часы, но легендарный спортсмен решил отказаться от традиции, рассказал глава компании, которая занималась украшением телефонов. Именно он и предложил заменить их на телефоны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.