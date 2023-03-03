Чемпионат России по футболу возобновится 3 марта с использованием Fan ID

В пятницу, 3 марта, состоится первый матч чемпионата России по футболу. Игра между ФК "Факел" и "Химками" пройдет на Центральном стадионе профсоюзов. Еще два матча пройдут 4 и 5 марта.

Прийти и посмотреть состязания можно только с использованием Fan ID. Возможность их оформить появилась в июле 2022 года. Уже больше 450 тысяч человек стали ее обладателями. В этом сезоне карта также будет необходима для посещения финала Кубка России.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.