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03 февраля, 08:45

Спорт

Соревнования по ледовому спидвею прошли во Владивостоке

Соревнования по ледовому спидвею прошли во Владивостоке

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Во Владивостоке прошли зрелищные соревнования по ледовому спидвею, которые стали настоящим событием для города. По словам местных жителей, несмотря на то, что гонки уже шли, люди продолжали стоять в очереди за билетами.

Болельщики отметили, что соскучились по таким соревнованиям, которые регулярно проводились в Приморье еще 40 лет назад. После длительного перерыва традицию решили возродить в прошлом году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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