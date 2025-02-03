03 февраля, 08:45Спорт
Соревнования по ледовому спидвею прошли во Владивостоке
Во Владивостоке прошли зрелищные соревнования по ледовому спидвею, которые стали настоящим событием для города. По словам местных жителей, несмотря на то, что гонки уже шли, люди продолжали стоять в очереди за билетами.
Болельщики отметили, что соскучились по таким соревнованиям, которые регулярно проводились в Приморье еще 40 лет назад. После длительного перерыва традицию решили возродить в прошлом году.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.