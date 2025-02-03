Соревнования по ледовому спидвею прошли во Владивостоке

Во Владивостоке прошли зрелищные соревнования по ледовому спидвею, которые стали настоящим событием для города. По словам местных жителей, несмотря на то, что гонки уже шли, люди продолжали стоять в очереди за билетами.

Болельщики отметили, что соскучились по таким соревнованиям, которые регулярно проводились в Приморье еще 40 лет назад. После длительного перерыва традицию решили возродить в прошлом году.

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