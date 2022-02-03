Спортсмены ОКР по хоккею отказались лететь на Игры с другими спортсменами

Спортсмены ОКР по хоккею отказались лететь на Олимпиаду вместе с другими олимпийцами. Они потребовали для себя отдельный самолет, чтобы снизить риск заражения. До этого несколько хоккеисток из женской сборной заразились COVID-19 после полета.

Олимпийцам пошли навстречу – для них уже нашли отдельный самолет в Пекин. Первый матч наши спортсмены сыграют с командой Швейцарии 9 февраля.

Согласно поисковым запросам, хоккей входит в тройку самых популярных видов спорта на грядущей Олимпиаде. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.