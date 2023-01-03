В Бразилии объявлен трехдневный траур в связи со смертью Пеле

В Бразилии объявили трехдневный траур в связи со смертью легендарного футболиста Пеле. Его похоронили в городе Сантос.

Фанаты, ожидавшие прибытия гроба на кладбище, напевали любимые песни игрока. Кортеж проследовал по улицам города, в том числе прошел мимо дома, где живет столетняя мать спортсмена.

До этого, в течение суток, шла гражданская панихида. Она проводилась на стадионе, на котором футболист дебютировал в составе клуба "Сантос" в 1956 году.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.