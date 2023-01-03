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03 января, 22:58

В мире

Одну из дорог к стадиону "Маракана" назовут в честь Пеле

Одну из дорог к стадиону "Маракана" назовут в честь Пеле

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Одну из основных дорог к стадиону "Маракана" в Рио-де-Жанейро назовут в честь трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле. Об этом в социальных сетях сообщил мэр города Эдуарду Паес.

Церемония прощания с легендарным футболистом завершилась в Сантосе. Она длилась сутки. За это время со спортсменом пришли проститься более 230 тысяч человек. Мероприятие посетил президент Бразилии в сопровождении супруги Розанджелы.

Сообщается, что теперь легенду провезут по улицам города к вертикальному кладбищу, которое входит в Книгу рекордов Гиннеса. Его построил аргентинец Хосе Альтстут, который был другом Пеле. В этом месте похоронены близкие и друзья футболиста.

О смерти 82-летнего Пеле стало известно 29 декабря. Футболист умер из-за отказа органов вследствие прогрессирующего рака.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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