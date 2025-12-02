Российские лыжники и сноубордисты смогут выступать в нейтральном статусе

Российские спортсмены смогут участвовать в турнирах Международной федерации лыжного спорта и сноуборда в нейтральном статусе, заявил глава Минспорта Михаил Дегтярев. Паралимпийцы смогут выступать на соревнованиях организации с национальным флагом и гимном.

Запрет для российских и белорусских команд представлять свои государства на международной лыжной арене действовал с 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.