Российская теннисистка Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство

Теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 112-ю строчку в мировом рейтинге WTA, приняла решение сменить спортивное гражданство. Теперь она будет выступать под флагом Узбекистана, что станет серьезным усилением для сборной этой страны.

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Дезире Дуэ получил престижную награду Golden Boy как лучший молодой футболист Европы. Церемония вручения прошла в Турине. 20-летний игрок забил 6 голов и отдал 16 голевых передач в 61 матче прошлого сезона.

